Бывший замдиректора управляющей компании обманул жильцов на 1,8 млн рублей в Узловой Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывший заместитель генерального директора одной из управляющих компаний в Узловском районе обвиняется в 14 эпизодах мошенничества.

Установлено, что с января 2021 по июль 2022 года обвиняемый, используя свое служебное положение, заключил с собственниками квартир договоры на установку в их квартирах индивидуального отопления. При этом каких-либо действий по исполнению обязательств он предпринимать не намеревался, а полученные в качестве аванса более 1,8 млн рублей у 14 человек присвоил.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершенному преступлению.