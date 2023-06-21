С макета исторического центра Тулы на улице Советской пропали несколько миниатюр Фото: соцсети

Бронзовая композиция регулярно подвергается нападкам вандалов. Теперь на макете больше нет миниатюр Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, колокольни в Кремле и гауптвахты.

Скульптура появилась в Туле в 2016 году. Её установили на ул. Советской, между Красноармейским проспектом и улицей Сойфер. Она представляет собой макет центральной части города. На ней — порядка 300 домов.

Как быстро удастся восстановить достопримечательность города и собираются ли это делать вообще, пока не известно.