В Тульской области 51 ребенок получил ранения в 43 ДТП за пять месяцев 2023 год Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники ГИБДД напоминают, что для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством защиты является детское удерживающие устройство – так называемое, автокресло. В большинстве случаев оно помогает сохранить его жизнь и здоровье и избежать возможных трагичных последствий.

Ни одни любящие руки мамы не дадут гарантии безопасности в случае резкого торможения, в то время как использование детского удерживающего устройства в автомобиле позволяет на 70% снизить смертность среди грудных детей при авариях, а среди малышей в возрасте от 1 до 4 лет – на 54%.

При этом, в случае нарушения требований правил дорожного движения к перевозке детей водитель несет административную ответственность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ и ему может быть назначен штрафа в размере 3000 рублей.