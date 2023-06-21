Директор одной из тульских фирмы трудоустроил пятерых иностранцев без документов Фото: материалы пресс-служб

Так, в селе Архангельское муниципального образования Тулы выявлен факт организации незаконной миграции.

Работая в должности директора одной из коммерческих фирм, мужчина предоставил место для проживания и осуществления трудовой деятельности пяти выходцам из Центральной Азии без оформления соответствующих документов. Тем самым он способствовал созданию условий незаконной миграции на территории РФ.

На данных лиц в ходе профилактического рейда сотрудниками полиции были составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ и ст. 18.8 КоАП РФ.

В отношении самого предпринимателя возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».