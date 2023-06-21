Врио начальника пожарной части признан виновным в гибели подчиненного в Кимовском районе Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Было установлено, что в августе прошлого года временно исполняющий обязанности начальника пожарно-спасательной части отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тульской области зная, что командир отделения не имеет квалификации для проведения демонтажных работ на высоте и не прошел медицинское освидетельствование, поручил ему выполнить работы по разборке кровли неэксплуатируемого здания на территории пожарной части, расположенной в поселке Новольвовск Кимовского района.

Мужчина поднялся на крышу на высоту трех метров без каких-либо средств индивидуальной защиты, где под ним проломилась деревянная балка, и он провалился внутрь здания. Смерть наступила в тот же день в больнице.

Суд назначил наказание врио начальника получил 1,5 года лишения свободы условно за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасности условий и охраны труда.

До вступления приговора в силу мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.