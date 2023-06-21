Житель Алексина вызвал полицию, чтобы оправдаться перед матерью за пропитые деньги Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В мае 2023 года, днем, обвиняемый находился в своей квартире по ул. Парковая села Солопенки Алексинского района. Со своего мобильного телефона он позвонил в полицию, сообщив, что с его карты списаны денежные средства. Когда же вымысел раскрылся, мужчина в своих письменных объяснениях указал, что не смог объяснить матери отсутствие на карте денежных средств, потраченных на алкоголь, и решил таким образом оправдаться перед ней.

Мировым судьей судебного участка №1 Алексинского судебного района по ст. 19.13 КоАП РФ мужчина был признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.

Постановление в законную силу не вступило.