Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 6:40

Житель Алексина вызвал полицию, чтобы оправдаться перед матерью за пропитые деньги

Теперь он оштрафован за ложный вызов
Игорь КОПЫТОВ
Житель Алексина вызвал полицию, чтобы оправдаться перед матерью за пропитые деньги

Житель Алексина вызвал полицию, чтобы оправдаться перед матерью за пропитые деньги

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В мае 2023 года, днем, обвиняемый находился в своей квартире по ул. Парковая села Солопенки Алексинского района. Со своего мобильного телефона он позвонил в полицию, сообщив, что с его карты списаны денежные средства. Когда же вымысел раскрылся, мужчина в своих письменных объяснениях указал, что не смог объяснить матери отсутствие на карте денежных средств, потраченных на алкоголь, и решил таким образом оправдаться перед ней.

Мировым судьей судебного участка №1 Алексинского судебного района по ст. 19.13 КоАП РФ мужчина был признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.

Постановление в законную силу не вступило.