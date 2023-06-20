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НовостиПроисшествия20 июня 2023 14:45

В 25 ДТП на прошедшей неделе пострадали 32 жителя Тульской области

Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД
Михаил КОРЕНЮГИН
В 25 ДТП на прошедшей неделе пострадали 32 жителя Тульской области

В 25 ДТП на прошедшей неделе пострадали 32 жителя Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 12 по 18 июня в Тульской области произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 32 человека, а 5 - погибли.

При этом 4 ДТП происходили с участием несовершеннолетних. В них пострадали 5 жителей региона. Погибших нет.

В целом зафиксировано 10 столкновений автотранспортных средств, 6 съездов с дороги и 1 наезд на препятствие. В 5 случаях случались наезды на пешеходов, а одно ДТП оказалось с участием велосипедиста.