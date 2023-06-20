В Туле на улице Вересаева автомобиль Kia сбил 73-летнюю женщину Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Вересаева утром 19 июня произошло ДТП. Там примерно в 11:30 автомобиль Kia сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 32-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, сбил 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть автомобильной дороги вне нерегулируемого пешеходного перехода, в зоне его видимости, слева направо по ходу движения транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.