В тульских колледжах открылся набор на специальность «Эксплуатация БПЛА» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В 24 колледжах и техникумах Тульской области началась приемная кампания. В 22 из них в этом году будет вестись набор на программы федерального проекта «Профессионалитет». В этом году выделено 7028 бюджетных мест по 105 профессиям и специальностям, из них на программы «Профессионалитета» — 1885 мест по 37 профессиям и специальностям.

На заочной форме обучения предусмотрено 629 мест для приема. На платной основе — 924 места.

Среди новых специальностей и профессий появились, например, эксплуатация беспилотных авиационных систем; технология продуктов питания из растительного сырья и животного происхождения; конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности; оператор информационных систем и технологии индустрии красоты.

Заявления на очную форму обучения со вступительными испытаниями принимаются до 10 августа, а для остальных направлений — до 15 августа.

Как «Комсомолка» писала ранее, подать документы можно, в том числе, посредством портала Госуслуг.