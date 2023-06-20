В тульских парках стартовал очередной этап акарицидной обработки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 20 по 22 июня на территории городских парков в Туле будут проводить акарицидную обработку - об этом сообщила пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки».

20 июня обработку проводят в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П.Белоусова. 21 июня средством против клещей обработают Комсомольский парк культуры и отдыха и Баташевский сад. А 22 июня работы будут проводить на территории Рогожинского и Пролетарского парков, а также парка «Патриот — Тула».

Владельцам домашних животных надо помнить, что в течение трех суток после обработки нахождение четвероногих питомцев на территории парков нежелательно из-за возможных отравлений остатками препарата на траве.