В Богородицке Тульской области на парковом пруду установят домики для уток Фото: соцсети

Глава районной администрации Богородцка Вадим Игонин выложил в соцсетях фото первого из трех домиков, которые планируется этим летом установить на городском пруду для уток.

«Первый готов! Домиков всего будет три», - прокомментировал он публикацию.

Судя по первым откликам на пост, большинство горожан традиционно интересуют вопросы благоустройства дорожно-уличной сети города, а уж потом — городского парка и пруда.