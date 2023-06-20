В Туле на три месяца закрыли ресторан «Царь» из-за обнаруженных Тараканов и кишечной палочки Фото: соцсети

В тульском ресторане «Царь» на улице Демьянова обнаружен целый ряд нарушений санитарно-эпидемических требований. Специалисты Роспотребнадзора проверили заведение после жалобы одного из посетителей.

В ходе проверки выяснилось, что в ресторане нет раковин для персонала. Документация по производственному контролю за качеством реализуемой продукции и условиями изготовления кулинарных блюд велась с нарушениями. Сообщается также о присутствии тараканов. Кроме того, на оборудовании и кухонном инвентаре обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Согласно решению суда города Тулы деятельность ресторана «Царь» приостановлена на 90 суток. За это время владелец обязан устранить нарушения и привести все в норму.