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НовостиПроисшествия20 июня 2023 11:25

В Туле на улице Металлургов мужчина на мопеде сбил пожилую женщину

Пострадавшей оказали медицинскую помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Металлургов мужчина на мопеде сбил пожилую женщину

В Туле на улице Металлургов мужчина на мопеде сбил пожилую женщину

Фото: соцсети

В Туле на улице Металлургов утром 20 июня произошло ДТП. Там примерно в 10:00 мужчина на мопеде сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 58-летний мужчина, управляя мопедом Yamaha, сбил 85-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, хотя он был рядом.

В результате ДТП пострадавшей женщине-пешеходу оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.