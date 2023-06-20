В Туле на улице Металлургов мужчина на мопеде сбил пожилую женщину Фото: соцсети

В Туле на улице Металлургов утром 20 июня произошло ДТП. Там примерно в 10:00 мужчина на мопеде сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 58-летний мужчина, управляя мопедом Yamaha, сбил 85-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, хотя он был рядом.

В результате ДТП пострадавшей женщине-пешеходу оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.