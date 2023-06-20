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НовостиОбщество20 июня 2023 12:43

У туляков появилась возможность подать заявление на поступление в колледж на Госуслугах

Сегодня в регионе практически все массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги переведены в электронный формат
Игорь КОПЫТОВ
У туляков появилась возможность подать заявление на поступление в колледж на Госуслугах

У туляков появилась возможность подать заявление на поступление в колледж на Госуслугах

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Абитуриенты могут подать заявление на поступление в колледж через портал «Госуслуги». При этом выбрать любую специальность и форму обучения, а также отправить документы в несколько колледжей одновременно.

Прием заявлений на очную форму обучения уже начался. Подача заявлений продлится до 15 августа, а для творческих специальностей - до 10 августа.

Чтобы подать заявление достаточно выбрать колледж и указать уровень образования: 9 или 11 классов, указать особые условия - льготную категорию и индивидуальные достижения, если они есть - и приложить скан-копию или электронный дубликат документа об образовании. В случае зачисления на выбранную специальность поступающему необходимо подтвердить свое согласие и принести оригинал аттестата.