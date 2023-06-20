В Тульской области полицейские задержали забравшего у семи пенсионерок почти миллион рублей «курьера» Фото: материалы пресс-служб

Схема обмана — одна из самых распространенных — якобы выкуп за ставших виновниками ДТП родственников. Все жертвы злоумышленника – пожилые граждане.

Таким образом мошеннику удалось завладеть деньгами семи пенсионерок в возрасте от 72 до 85 лет, проживающих в Суворовском, Веневском и Ленинском районах. Они передали злоумышленнику в общей сумме 991 тысяч рублей.

Благодаря квалифицированным и слаженным действиям сотрудников полиции личность и местонахождение гражданина, который забирал у пенсионеров деньги, были установлены. По подозрению задержан нигде не работающий ранее судимый 29-летний туляк.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативники также выясняют возможную причастность мужчины к совершению подобных преступлений на территории Тульской области, а также других регионов страны.