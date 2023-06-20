Незаконно уволенную в Туле медсестру восстановили на работе и выплатили 150 тысяч компенсации Фото: Алексей ФОКИН (фото)

38-летнюю беременную жительницу Тулы, имеющей на иждивении двух несовершеннолетних детей и работавшую палатной медсестрой терапевтического отделения ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина», уволили 31 декабря 2022 года с формулировкой: истечение срока действия срочного трудового договора. При этом на работу она была оформлена 1 сентября.

По мнению прокуратуры изначально заключение срочного трудового договора в данном случае являлось незаконным, поскольку характер работы и условия ее выполнения предполагали заключение трудового договора на неопределенный срок. Поэтому в целях восстановления прав заявительницы прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением.

В итоге суд признал увольнение незаконным, восстановил женщину на работе в прежней должности, а так же взыскал в ее пользу заработную плата за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в общей сумме 150 тысяч рублей.