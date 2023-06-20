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НовостиОбщество20 июня 2023 11:03

25 тысяч рублей взыскали с администрации Белевского района в пользу покусанной собакой девочки

По иску прокурора суд взыскал с органа местного самоуправления денежную компенсацию
Игорь КОПЫТОВ
25 тысяч рублей взыскали с администрации Белевского района в пользу покусанной собакой девочки

25 тысяч рублей взыскали с администрации Белевского района в пользу покусанной собакой девочки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Одним из августовских вечеров 2022 года 11-летнюю девочку, находившуюся в сопровождении мамы на детской площадке, расположенной в Белеве Тульской области, покусала безнадзорная собака.

Инцидент стал возможным, по мнению прокуратуры по причине того, что вопреки требованиям законодательства, регламентирующего порядок отлова, содержания безнадзорных животных, администрация муниципального образования Белевский район не приняла достаточных мер для обеспечения безопасности местных жителей.

В целях защиты интересов девочки суд взыскал с органа местного самоуправления в компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.