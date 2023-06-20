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НовостиОбщество20 июня 2023 10:41

Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания»

Минута молчания пройдет в эфире телевизионных и радиоканалов
Игорь КОПЫТОВ
Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания»

Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания»

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

22 июня, в День памяти и скорби, в 12:15 по московскому времени пройдет Всероссийская акция «Минута молчания».

Жители Тульской области, как и всех регионов страны, почтут память о 27 миллионах граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Туляки вспомнят своих родных и близких, павших в битвах самой кровопролитной войны XX века, а также тех, кто, не щадя себя, трудился в тылу во имя Великой Победы.