В Тульской области бывшего начальника отдела Ростехнадзора осудили за получение взяток

В Тульской области вынесли приговор бывшему сотруднику Ростехнадзора за получение взяток Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывший начальник отдела Приокского управления Ростехнадзора признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в виде денег в особо крупном размере).

Установлено, что с февраля 2018 года по июнь 2022 года 64-летний подсудимый лично получил взятку в размере 1,26 миллиона рублей в Туле от директора экспертной организации за помощь в заключении договоров по производству экспертиз промышленной безопасности с поднадзорными организациями Тульской области.

Также через посредника он получил взятку в размере 4,2 миллионов рублей от генерального директора другого экспертного учреждения в Туле за попустительство по службе.

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 4 года