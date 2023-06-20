Свыше 9 млн рублей долга взыскали с птицефабрики в пользу предпринимателя в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области судебные приставы взыскали с предприятия средства за поставленный ранее, согласно заключенному договору, индивидуальным предпринимателем товар. Долг по оплате поставки составил 9 млн 183 тысячи рублей.

За защитой своих прав предприниматель обратился в суд, который своим решением обязал птицефабрику на территории Воловского района выплатить задолженность, однако требования судебного решения ее руководством исполнены не были. Тогда к делу подключились приставы, которые установили расчетные счета предприятия в коммерческих банках и обратили взыскание на них.

Также с птицефабрики дополнительно стребован сбор на общую сумму 649 тысяч рублей.