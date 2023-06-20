Меньше часа потребовалось волонтерам на поиски пропавшего в Тульской области четырехлетнего мальчика Фото: соцсети

19 июня ближе к вечеру поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил поиски пропавшего четырёхлетнего мальчика в поселке Каменецкий Узловского района Тульской области.

Маленький Хабиб Махмудов пропал во время прогулки около 19:00. Волонтеры немедленно опубликовали приметы мальчика в социальных сетях и принялись за поиски.

Уже в 19:28 в официальной группе отряда появилась информация о том, что мальчика нашли живым, и с ним все в порядке.