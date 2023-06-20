В Туле на Красноармейском проспекте ремонтируют трещины в асфальте Фото: материалы пресс-служб

19 июня в Туле на Красноармейском проспекте ведется ремонт трещин на асфальте. Работы выполняли на участке от улице Фрунзе до улицы Дм. Ульянова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, рабочие фрезеровали трещины, затем очищали их горячим воздухом, удаление грязь и прогревая боковые стенки для лучшего скрепления с полимерно-битумной мастикой. Подрядчик использует современную технику, которая позволяет заделывать до 200 метров трещин в час. Данный способ ремонта дорожного полотна позволяет избежать образования ям и выбоин и тем самым обеспечить безопасность дорожного движения.

Также работу планируют выполнить на проспекте Ленина, улицах Лейтейзена, Фрунзе и Веневском шоссе общей протяженностью 55 км. На Красноармейском проспекте ремонт выполнен более чем на 40%.