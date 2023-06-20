21 июня в Туле улицах Жаворонкова и Агеева временно ограничат движение транспорта

21 июня на улицах Жаворонкова и Агеева временно ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улицах Жаворонкова и Агеева временно ограничат движение, остановка и стоянка всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству города.

Так, в связи с проведением антитеррористических учений на территории города, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время мероприятия, 21 июня ограничение будет действовать на участке от улицы М. Тореза до проспекта Ленина и от улицы Н. Руднева до проспекта Ленина:

- с 00:00 до 15:00 запрещена остановка и стоянка;

- с 07:00 до 15:00 ограничено движение.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.