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НовостиОбщество20 июня 2023 8:45

УК отремонтировала кровлю жилого дома в Туле после вмешательства прокуратуры

Основой для проверки послужила история жителей поселка Скуратово, описанная в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
УК отремонтировала кровлю жилого дома в Туле после вмешательства прокуратуры

УК отремонтировала кровлю жилого дома в Туле после вмешательства прокуратуры

Фото: материалы пресс-служб

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства управляющая компания ООО УК «Арсенал» своевременно не провела ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 2 по улице Октябрьской поселка Скуратово (Победа) Тулы, в результате чего произошло ее протекание и одна из квартир была залита.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла руководителю управляющей компании представление, по результатам рассмотрения которого был выполнен текущий ремонт кровли, а ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.