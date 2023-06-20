УК отремонтировала кровлю жилого дома в Туле после вмешательства прокуратуры Фото: материалы пресс-служб

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства управляющая компания ООО УК «Арсенал» своевременно не провела ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 2 по улице Октябрьской поселка Скуратово (Победа) Тулы, в результате чего произошло ее протекание и одна из квартир была залита.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла руководителю управляющей компании представление, по результатам рассмотрения которого был выполнен текущий ремонт кровли, а ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.