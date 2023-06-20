Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июня 2023 8:21

В Тульской области могут ввести особый противопожарный режим

В регионе участились случаи возгорания мусора и травы
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области могут ввести особый противопожарный режим

В Тульской области могут ввести особый противопожарный режим

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным ситуационного центра, за последний месяц в Тульской области в 3 раза чаще стал случаться пал сухой травы, а мусор стал гореть в 4 раза чаще. Основные места возгорания - дачные поселки и СНТ.

Председатель центра предложил рассмотреть введение особого противопожарного режима на территории региона. Однако представитель МЧС, опираясь на прогнозы синоптиков, предположил, что такая мера излишня — в ближайшее время предполагается выпадение осадков на протяжении нескольких дней, и ситуация стабилизируется.