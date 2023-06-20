В Пролетарском округе Тулы откроется новая школа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На данный момент в недавно введенном в строй ЖК «Наши Баташи» проживают 111 детей, 50 из них - школьного возраста. Чтобы им и другим юным тулякам из новых микрорайонов было, где учиться, в рамках концессионного соглашения запланировано строительство школы на 600 мест в ЖК «Новая Голландия».

Завершить строительство и ввести школу в эксплуатацию планируют в конце 2024 года. До этого времени дети из жилого комплекса «Наши Баташи» прикреплены к ЦО №7 на улице Гончарова.