В Туле управляющая компания эксплуатировала котельную без документов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

ООО УК «Подъем» осуществляло эксплуатацию опасного производственного объекта - крышной котельной многоквартирного жилого дома - без оформления соответствующей лицензии.

Проведшей проверку прокуратурой Зареченского района Тулы в целях устранения выявленных нарушений было внесено представление. Управляющая компания тут же направила пакет документов в территориальное подразделение Ростехнадзора.

Также по постановлению прокурора района генеральный директор общества привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).