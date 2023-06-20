Туляков приглашают на день открытых дверей в областной онкодиспансер Фото: соцсети

24 июня ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический диспансер» приглашает жителей г. Тулы и Тульской области на день открытых дверей «Ранняя диагностика онкологических заболеваний».

Пройдет он с 8:00 до 14:00 по адресу: г. Тула, ул. Плеханова, 201А.

В рамках мероприятия запланированы: осмотр врача онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога, онкоуролога. Также будут проведены исследования: маммография, УЗИ молочных желез (по показаниям); жидкостная цитология; анализ крови на ПСА; низкодозовая КТ органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, стаж курения более 30 пачка/лет, которым не проводилось РКТ в течение года).

Прием будет осуществляться по предварительной записи через Call-центр по тел. 8 (4872) 33-81-41

Прием без направления. При себе необходимо иметь: паспорт, полис, СНИЛС.

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