В Туле иностранный гражданин ударил сотрудника полиции ногой в голову Фото: Алексей ФОКИН (фото)

18 июня в Туле на улице Пирогова пьяный мигрант приставал в девушке, которая обратилась к сотрудникам ДПС за помощью. Полицейские попросили мужчину успокоиться, однако тот не послушал и ударил одного из них ногой в голову.

В результате злоумышленника задержали. На данный момент проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская по установлению степени тяжести повреждений, причиненных полицейскому.

В отношении 45-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В ближайшее время следователь СК выступит с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.