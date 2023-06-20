После вмешательства прокуратуры в Веневском районе отремонтировали сельскую дорогу Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Веневского района провела проверку автодороги «Адашево – Глебково – Никифоровка» и установила, что местная районная администрация своевременно не провела комплекс мероприятий по надлежащему ее содержанию. Это привело к образованию на ней многочисленных повреждений и угрожает безопасности дорожного движения.

После того, как главе администрации было внесено представление, провели грейдирование дороги, отсыпали щебнем наиболее проблемные участке дороги. Выполнение работ контролировались прокуратурой района.

Кроме этого, еще предстоит провести паспортизацию и оценку технического состояния указанной автомобильной дороги.