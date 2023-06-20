В Каменском районе Тульской области обнаружили зловонный ручей нечистот Фото: материалы пресс-служб

Установлено, что по улице Колхозной села Архангельское вблизи дома № 9 на территории муниципального образования Каменский район из канализационного колодца происходит разлив сточных вод в ближайший овраг.

При этом орган местного самоуправления работы по поддержанию надлежащего состояния канализационной сети своевременно не провел.

Теперь прокуратура района примет комплекс необходимых мер реагирования в целях устранения имеющихся нарушений.