В Каменском районе Тульской области обнаружили зловонный ручей нечистот
Фото: материалы пресс-служб
Установлено, что по улице Колхозной села Архангельское вблизи дома № 9 на территории муниципального образования Каменский район из канализационного колодца происходит разлив сточных вод в ближайший овраг.
При этом орган местного самоуправления работы по поддержанию надлежащего состояния канализационной сети своевременно не провел.
Теперь прокуратура района примет комплекс необходимых мер реагирования в целях устранения имеющихся нарушений.