В Тульской области выявлен 1 841 случай гриппа и ОРВИ на прошедшей недели

В Тульской области выявлен 1 841 случай заболевания гриппом и ОРВИ на прошедшей недели Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрирован 1 841 случай гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога 54% и ниже уровня предыдущей недели на 20%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Так, заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения. По результатам лабораторных исследований грипп В подтвержден у 2 человек.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, на данный момент учебный процесс нигде не приостановлен.