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НовостиПроисшествия20 июня 2023 6:28

Во время пожара улице Металлургов в Туле эвакуировали двух детей

На месте происшествия работали 25 человек и 9 единиц техники
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара улице Металлургов в Туле эвакуировали двух детей

Во время пожара улице Металлургов в Туле эвакуировали двух детей

Фото: материалы пресс-служб

19 июня, примерно в 15:56, в многоквартирном жилом доме на улице Металлургов в Туле произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 25 человек и 9 единиц техники, которым удалось потушить огонь за 5 минут и эвакуировать 4 жильцов, из них 2 детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара на цокольном этаже сгорела коляска, в подъезде закоптились стены и потолок. В данный момент устанавливается причина возгорания.