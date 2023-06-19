В Чернском районе водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и перевернулся в кювет Фото: материалы пресс-служб

В Чернском районе на 2-ом километре автодороги «Чернь-Плотицино» ночью 17 июня произошло ДТП. Там примерно в 04:00 автомобиль Chevrolet перевернулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 37-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, не справился управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.