20 июня жители Октябрьского поселка Тулы останутся без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться на ул. К. Громова от 16-ого проезда до 27-ого проезда, ул. Шишкова, ул. Кобзева - от ул. К. Громова до ул. Карпова, 9-й ,10-й, 11-й, 12-й проезды от ул. К. Громова до ул. Карпова, 10-й проезд от №78 до №88, 12-й проезд от №45 до №51.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресам: ул .К. Громова -20-й проезд Октябрьский поселок.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.