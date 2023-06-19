«ГАЗель» без тормозов сбила женщину и врезалась в фасад ТЦ в Новомосковске Тульской области Фото: материалы пресс-служб

17 июня в 12:05 на улице Мира города Новомосковска Тульской области 25-летний молодой человек, припарковав возле торгового центра фургон «ГАЗ 2834NA», забыл его поставить на «ручник», чтобы исключить его самопроизвольное движение.

В результате машина наехала на 82-летнюю женщину, которая проходила мимо. Далее автомобиль врезался в фасад здания.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, которая после оказания медицинской помощи на месте была отпущена.