Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2023 13:58

В перевернувшейся в Суворовском районе Тульской области машине пострадали двое несовершеннолетних пассажира

Сам водитель погиб на месте ДТП
Игорь КОПЫТОВ
В перевернувшейся в Суворовском районе Тульской области машине пострадали двое несовершеннолетних пассажира

В перевернувшейся в Суворовском районе Тульской области машине пострадали двое несовершеннолетних пассажира

Фото: материалы пресс-служб

18 июня в 23:25 на 7-м километре автодороги «Ханино - Малиновка» на территории Суворовского района 18-летний молодой человек за рулем «ВАЗ 21093» не справился с управлением, пересек проезжую часть и вылетел в левый кювет, где машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля – 17-летние юноша и девушка. Первый был госпитализирован с различными травмами, а вторая после оказания медицинской помощи была отпущена.

Водитель транспортного средства скончался на месте происшествия.