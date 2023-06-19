В перевернувшейся в Суворовском районе Тульской области машине пострадали двое несовершеннолетних пассажира Фото: материалы пресс-служб

18 июня в 23:25 на 7-м километре автодороги «Ханино - Малиновка» на территории Суворовского района 18-летний молодой человек за рулем «ВАЗ 21093» не справился с управлением, пересек проезжую часть и вылетел в левый кювет, где машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля – 17-летние юноша и девушка. Первый был госпитализирован с различными травмами, а вторая после оказания медицинской помощи была отпущена.

Водитель транспортного средства скончался на месте происшествия.