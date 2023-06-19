В ДТП с «КамАЗом» в Богородицком районе погибла 31-летняя женщина Фото: материалы пресс-служб

В Богородицком районе на 253-ем километре автодороги М-4 «Дон» ночью 16 июня произошло ДТП. Там столкнулись Skoda и «КамАЗ». Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 35-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Karoq, совершил попутное столкновение с грузовым транспортным средством «КамАЗ 65117» с полуприцепом «СЗАП 83053», за рулем которого находился 51-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинскпеция.

В результате ДТП погибла 31-летняя женщина-пассажир автомобиля Skoda.