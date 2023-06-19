3,1 миллиарда рублей штрафа выплатит предприниматель из Донского Тульской области, хранивший незаконный алкоголь и табак Фото: Алексей ФОКИН (фото)

31-летний житель Донского до 12 июля 2022 года хранил в своих гаражах алкогольную и табачную продукцию, часть которой не имела акцизных марок, с целью ее дальнейшей реализации в отсутствие лицензии. Противоправная деятельность была пресечена правоохранительными органами в июле 2022 года. Из незаконного оборота изъято свыше 11,9 тысяч пачек сигарет, 4,9 тысяч бутылок с алкогольной продукцией и 1,2 тысяч литров спиртосодержащей продукции.

Стоимость изъятого товара превысила 2,5 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил предприимчивого мужчину по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 и п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 3,1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.