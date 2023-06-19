Фиктивно устроенная в администрацию Щекинского района студентка «заработала» почти 200 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ходе проверки, проведенной прокуратурой города Щекино, установлен факт хищения бюджетных муниципальных средств в администрации муниципального образования город Советск. Так, на период с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022-го на ставку военно-учетного работника администрации была трудоустроена 21-летняя местная жительница. Однако фактически она не осуществляя свои должностные обязанности, поскольку в тот период времени она являлась студенткой-очницей в одном из университетов Тулы.

При этом жительница Щекино исправно получала заработанную плату и стимулирующие выплаты, чем причинила материальный ущерб муниципальному образованию на сумму свыше 190 тысяч рублей.

Постановление прокурора с материалами проверки направлено в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).