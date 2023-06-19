В ДТП в Плавском районе пострадали двое несовершеннолетних пассажира автомобиля «ЗАЗ» Фото: соцсети

В Плавском районе на 246-м километре трассы М-2 «Крым»утром 19 июня произошло ДТП. Там столкнулись Hyundai и «ЗАЗ». Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 40-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai, при развороте столкнулся со встречным автомобилем «Заз Шанс».

В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетний пассажира запорожца - мальчики 2020 и 2012 годов рождения. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.