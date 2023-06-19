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НовостиОбщество19 июня 2023 12:05

В Тульской области объявили результаты ЕГЭ по истории и физике

Выпускница из Ефремова сдала два предмета на 100 баллов
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области объявили результаты ЕГЭ по истории и физике

В Тульской области объявили результаты ЕГЭ по истории и физике

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выпускникам Тульской области объявили результаты ЕГЭ по истории и физике. Напомним, экзамены прошли 5 июня.

На ЕГЭ по истории пришли 843 человека, из них только один написал экзамен на 100 баллов.

ЕГЭ по физике сдавали 974 выпускника. 100-балльниками по этому предмету стали 3 школьника.

Также в министерстве образования сообщили, что на данный момент есть участница ЕГЭ, получившая две стобалльные оценки. Она выпускница Ефремовского физико-математического лицея, которая получила максимальные баллы по физике и профильной математике.