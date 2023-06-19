20 июня жители поселка Обидимо и села Архангельское под Тулой останутся без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться в поселке Обидимо и в селе Архангельское под Тулой.

Сами аварийно-восстановительные работы пройдут по адресам: поселок Обидимо ул. Комсомольская д. 7, ул. Ленина д. 9, ул. Школьная д. 3 (по письмам); село Архангельское ул. Центральная д. 13.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.