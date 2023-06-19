«Тулгорэлектротранс» прокомментировал случай с задымившимся на улице автобусом Фото: соцсети

18 июня автобус «Нефаз» следовал по маршруту № 24 с пассажирами. Неожиданно на остановке «ул. Степанова» в 14:02 водитель увидел задымление, высадил находившихся в салоне людей и проследовал к моторному отсеку автобуса, где ему пришлось воспользоваться огнетушителем. В 14:04 он сообщил о произошедшем диспетчеру. В 14:30 автобус тягачом доставили в гараж. Пострадавших нет.

По информации МКП «Тулгорэлектротранс», указанный автобус осуществил выезд на линию в технически исправном состоянии. Это подтверждается отметкой механика в путевом листе и журнале.

Напомним, что с начала мая на улицах тулы зафиксированы уже три подобных случая задымления общественного транспорта.