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НовостиПроисшествия19 июня 2023 10:01

«Тулгорэлектротранс» прокомментировал случай с задымившимся на улице автобусом

Инцидент попал в объективы камер очевидцев
Игорь КОПЫТОВ
«Тулгорэлектротранс» прокомментировал случай с задымившимся на улице автобусом

«Тулгорэлектротранс» прокомментировал случай с задымившимся на улице автобусом

Фото: соцсети

18 июня автобус «Нефаз» следовал по маршруту № 24 с пассажирами. Неожиданно на остановке «ул. Степанова» в 14:02 водитель увидел задымление, высадил находившихся в салоне людей и проследовал к моторному отсеку автобуса, где ему пришлось воспользоваться огнетушителем. В 14:04 он сообщил о произошедшем диспетчеру. В 14:30 автобус тягачом доставили в гараж. Пострадавших нет.

По информации МКП «Тулгорэлектротранс», указанный автобус осуществил выезд на линию в технически исправном состоянии. Это подтверждается отметкой механика в путевом листе и журнале.

Напомним, что с начала мая на улицах тулы зафиксированы уже три подобных случая задымления общественного транспорта.