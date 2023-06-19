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НовостиЗвезды19 июня 2023 10:50

В тульском музее сняли сюжет для российского исторического канала

Посвящен он Викентию Вересаеву
Игорь КОПЫТОВ
В тульском музее сняли сюжет для российского исторического канала

В тульском музее сняли сюжет для российского исторического канала

Фото: соцсети

Столичная телерадиокомпании «Плеяда» 15 июня снимала в Доме-музее В.В. Вересаева сюжет для цикла научно-популярных выпусков передачи «Историограф» для российского исторического канала «365 дней ТВ».

Выпуск был посвящен В.В. Вересаеву - его значению для страны как литератора. В сюжет вошли съемки внутренних помещений мемориального дома, а также комментарии специалистов музея.

Когда выпуск с тульским контентом покажут в эфире, пока нет информации.