В тульском музее сняли сюжет для российского исторического канала Фото: соцсети

Столичная телерадиокомпании «Плеяда» 15 июня снимала в Доме-музее В.В. Вересаева сюжет для цикла научно-популярных выпусков передачи «Историограф» для российского исторического канала «365 дней ТВ».

Выпуск был посвящен В.В. Вересаеву - его значению для страны как литератора. В сюжет вошли съемки внутренних помещений мемориального дома, а также комментарии специалистов музея.

Когда выпуск с тульским контентом покажут в эфире, пока нет информации.