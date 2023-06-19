В Туле пьяный иностранный гражданин приставал к девушке и укусил сотрудника полиции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

18 июня в Туле на улице Пирогова иностранный гражданин приставал к девушке, а после укусил сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Так, сотрудники полиции задержали мигранта, который совершил противоправные действия в отношении тулячки. Во время задержания мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, причинив одному из них телесные повреждения.

Злоумышленника доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят профилактические мероприятия по установлению личности иностранных граждан, а также легальности их пребывания на территории РФ.