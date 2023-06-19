В Тульской области инспекторы ДПС помогли оперативно доставить беременную женщину в родильный дом Фото: материалы пресс-служб

Утром 14 июня в дежурную часть отдельного батальона ДПС по Туле от взволнованного мужчины поступило сообщение о том, что он везет из Ефремова свою беременную супругу в родильный дом. Но не успевает из-за сложной дорожной ситуации. Информация была незамедлительно передана ближайшему к водителю экипажу ДПС.

Экипаж ДПС в составе командира взвода капитана полиции Никиты Климова и старшего лейтенанта полиции Сергея Панферова встретили автомобиль с роженицей и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки, в кратчайший срок сопроводили его в перинатальный центр.

Благодаря оперативности сотрудников дорожно-патрульной службы женщину удалось вовремя доставить в перинатальный центр, где вскоре после прибытия родился мальчик, третий ребенок в семье.