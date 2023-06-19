В Тульской области 41-летний мотоциклист лишился ноги после столкновения с автомобилем Renault Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тепло-Огаревском районе на 35-м километре автодороги «Лопатково — Ефремов» вечером 17 июня произошло ДТП. Там столкнулись мотоцикл Suzuki и автомобиль Renault. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 41-летний мужчина, управляя мотоциклом Suzuki, начал обгонять автомобиль Renault, за рулем которого находился 66-летний мужчина, однако легковушка стала поворачивать на лево, в следствии чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Его госпитализировали в больницу. По предварительной информации, мужчине ампутировали ногу. В данный момент он находится в коме в тяжелом состоянии.