В Новомосковске 32-летний мужчина ограбил собственную мать Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Новомосковске с заявлением обратилась 54-летняя женщина. Из ее квартиры украли пылесос и самокат. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Так, в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов предположили, что вором мог оказаться безработный и ранее судимый за кражи сын заявительницы, который проживает в этой же квартире. Версия полицейских в дальнейшем подтвердилась, подозреваемый признался в содеянном.

В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Похищенное мужчина реализовал с целью получения денежных средств.