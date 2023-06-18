Во время пожара в многоквартирном жилом доме в Чернском районе эвакуировали 9 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

17 июня, примерно в 19:49, в многоквартирном жилом доме в поселке Чернь Чернского района Тульской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 7 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 6 минут и эвакуировать 9 жильцов, из них 4 детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара в комнате в комнате обгорела мебель и напольное покрытие. В данный момент устанавливается причина возгорания.